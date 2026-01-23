La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 23 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Doruk e Nisan in una scena de La forza di una donna 2

La forza di una donna 2: la trama del 23 gennaio

Sirin prova a contattare Suat per chiedergli aiuto, ma lui le dice di non volerla vedere né sentire mai più.

Doruk è affranto perché non trova il cavallo che gli ha regalato Arif, così Bahar telefona a sua madre per sapere se sia rimasto a casa sua. Scopre, però, che Sarp lo ha distrutto durante un impeto di rabbia.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

