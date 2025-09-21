Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
21 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 21 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 20 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 21 settembre

La forza di una donna

Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all'espianto di midollo e Bahar, in lacrime, la ringrazia infinitamente. Sarp ascolta la conversazione da lontano e decide di tornare da Piril, per non sottoporre Bahar a uno stress eccessivo. La buona notizia si diffonde in fretta e tutti festeggiano la guarigione imminente di Bahar. Doruk è convinto di aver visto suo padre in sogno, nonostante Nisan gli dica che è accaduto veramente. Enver è curioso di sapere dove sia stata Sirin, ma Hatice lo esorta a non metterle pressione, perché teme che la figlia possa andarsene di nuovo. Suat manda Munir a parlare con Yesim per scoprire ciò che sa su Nezir. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La notte nel cuore, la puntata del 21 settembre in streaming

SERIE TV

La notte nel cuore, la puntata del 21 settembre in streaming

La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 21 settembre, è su Mediaset Infinity

La puntata de La notte nel cuore, andata in onda il 21 settembre, è su Mediaset Infinity

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 23 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 23 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Segreti di famiglia 2, la puntata del 22 settembre

LA PUNTATA

Segreti di famiglia 2, la puntata del 22 settembre

La puntata del 22 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis

La puntata del 22 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis

Grande Fratello 2025: Cristina, Ascanio e Floriana in studio

EX CONCORRENTI

Grande Fratello 2025: Cristina, Ascanio e Floriana in studio

Accanto a Simona Ventura in studio ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi

Accanto a Simona Ventura in studio ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity