Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 20 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 21 settembre

Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all'espianto di midollo e Bahar, in lacrime, la ringrazia infinitamente. Sarp ascolta la conversazione da lontano e decide di tornare da Piril, per non sottoporre Bahar a uno stress eccessivo. La buona notizia si diffonde in fretta e tutti festeggiano la guarigione imminente di Bahar. Doruk è convinto di aver visto suo padre in sogno, nonostante Nisan gli dica che è accaduto veramente. Enver è curioso di sapere dove sia stata Sirin, ma Hatice lo esorta a non metterle pressione, perché teme che la figlia possa andarsene di nuovo. Suat manda Munir a parlare con Yesim per scoprire ciò che sa su Nezir. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

