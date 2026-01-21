La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 21 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Durante la festa per la circoncisione di Doruk, solo per Ceyda la giornata è lieta, perché Emre le porta suo figlio Arda.
Alla fine, dopo aver chiesto ad Arif di fargli da padrino, Doruk viene circonciso, così la festa si conclude e tutti tornano a casa. Non senza un ultimo violento scontro tra Arif e Sarp, che lascia Enver esausto e stravolto.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.