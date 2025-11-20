La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 20 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Şirin lavora nel negozio di tessuti di Dündar, ma scoraggia ogni cliente che entra, mostrando svogliatezza e totale disinteresse per la vendita.
Scopre però che Dündar è stato convocato in tribunale per testimoniare in un caso di lesioni da arma da fuoco.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.