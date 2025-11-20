Proprio il papà di Giovanni ha voluto che la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi mandasse in onda un video da lui realizzato nel quale si vede il piccolo dire: "Non voglio venire con te mamma. Non voglio andare via con mamma perché sto molto meglio con te (si riferisce al papà, ndr ). Non voglio andare con lei".

Dentro la notizia torna sul caso del piccolo Giovanni, il bambino di 9 anni ucciso da sua madre, Olena Stasiuk, 55 anni, lo scorso 12 novembre tra le mura di casa a Muggia (Trieste). La donna era separata dal padre del bimbo e la famiglia era seguita dagli assistenti sociali.

Giovanni, il bambino ucciso dalla madre a Muggia (Trieste)

Pochi giorni prima di uccidere il figlio, Olena Stasiuk aveva ottenuto il permesso di vedere il bambino da sola. A dare l’allarme era stato proprio il padre di Giovanni che, non vedendo tornare a casa il figlio e non riuscendo a contattare la donna, aveva allertato la polizia. Quando le forze dell’ordine sono entrate nell’abitazione, il corpo del bambino è stato ritrovato senza vita in bagno.

A Dentro la Notizia, le parole del padre del piccolo: “Una volta Giovanni è venuto a casa e mi ha detto 'mamma ha tentato di strozzarmi'. Io ho contatto i miei legali e loro mi hanno detto di portarlo in ospedale”.

Il papà, che aveva ottenuto l’affidamento del figlio, ha raccontato alcuni avvertimenti ricevuti dal figlio sul comportamento della donna: “Lui mi aveva detto che la mamma lo aveva preso per il collo tentando di strozzarlo”.

“Lui era spaventato ultimamente ad andare a casa con la mamma?”, ha chiesto all'uomo l’inviata di Dentro la notizia, Ilaria Dalle Palle.

“Sì, mi diceva 'aiutami'”, ha risposto con la voce rotta il padre del bambino.

