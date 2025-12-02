La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 2 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Leyla, preoccupata per la salute di Piril, chiama di nascosto Suat e lo informa che la figlia ha assunto dei farmaci e tentato il suicidio.
Così Suat decide di recarsi insieme a Munir alla casa in montagna per portare via sia lei sia i nipoti.
Intanto, Emre invita Ceyda a cena per aiutarla a distrarsi un po’.
La moglie di Dündar si presenta in negozio e scopre che Sirin allontana i clienti, inducendoli a non acquistare i prodotti. Dündar è quindi costretto a licenziarla e informa Enver della situazione.
Una volta arrivato alla casa in montagna, Suat discute animatamente con Sarp, mentre Bahar, che ha ascoltato la conversazione, chiede a Piril di portare con sé lei e i bambini.
Nel frattempo, Nezir viene informato che Piril sta tornando in albergo.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.