La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 2 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Gazanfer Unduz (Suat) in una scena de La forza di una donna 2

Leyla, preoccupata per la salute di Piril, chiama di nascosto Suat e lo informa che la figlia ha assunto dei farmaci e tentato il suicidio.

Così Suat decide di recarsi insieme a Munir alla casa in montagna per portare via sia lei sia i nipoti.

Intanto, Emre invita Ceyda a cena per aiutarla a distrarsi un po’.

La moglie di Dündar si presenta in negozio e scopre che Sirin allontana i clienti, inducendoli a non acquistare i prodotti. Dündar è quindi costretto a licenziarla e informa Enver della situazione.

Una volta arrivato alla casa in montagna, Suat discute animatamente con Sarp, mentre Bahar, che ha ascoltato la conversazione, chiede a Piril di portare con sé lei e i bambini.

Nel frattempo, Nezir viene informato che Piril sta tornando in albergo.



