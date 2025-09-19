Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
19 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 19 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 19 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 19 settembre

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2
Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

Alp incontra i figli Nisan e Doruk in ospedale, ma la presenza di un uomo di Nezir lo costringe ad andarsene senza poter vedere Bahar. Doruk pensa che il ritorno del padre sia solo un sogno, mentre Nisan deve mantenere il segreto con sua madre per non farle provare emozioni forti.

Nisan scopre anche che il padre ha avuto altri figli.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Innocence, il riassunto del 20 settembre

SERIE TV

Innocence, il riassunto del 20 settembre

I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence

I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence

Tradimento 2, la puntata del 19 settembre in streaming

SERIE TV

Tradimento 2, la puntata del 19 settembre in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Tradimento in prima serata, il riassunto del 19 settembre

SERIE TV

Tradimento in prima serata, il riassunto del 19 settembre

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 19 settembre

I momenti più importanti degli episodi di Tradimento in onda in prima serata il 19 settembre

Innocence, le anticipazioni del 27 settembre

SERIE TV

Innocence, le anticipazioni del 27 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie disponibile sabato 27 settembre su Mediaset Infinity

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Innocence, la nuova serie disponibile sabato 27 settembre su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity