Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 19 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 19 settembre

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

Alp incontra i figli Nisan e Doruk in ospedale, ma la presenza di un uomo di Nezir lo costringe ad andarsene senza poter vedere Bahar. Doruk pensa che il ritorno del padre sia solo un sogno, mentre Nisan deve mantenere il segreto con sua madre per non farle provare emozioni forti.

Nisan scopre anche che il padre ha avuto altri figli.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE