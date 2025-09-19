Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 20 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) e Seray Kaya (Sirin Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 20 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità .

La forza di una donna 2: cosa succede il 20 settembre

Bahar lotta per la vita, e se non verrà effettuato il trapianto di midollo in tempi brevi, la donna morirà.

Sarp stenta a crederci, e in quell'istante capisce realmente l'importanza di Bahar nella vita delle persone che la conoscono.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

