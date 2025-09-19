Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
19 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 20 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) e Seray Kaya (Sirin Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna 2
Caner Cindoruk (Sarp Çesmeli) e Seray Kaya (Sirin Sarıkadı) in una scena di La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di sabato 20 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità.

La forza di una donna 2: cosa succede il 20 settembre

Bahar lotta per la vita, e se non verrà effettuato il trapianto di midollo in tempi brevi, la donna morirà.

Sarp stenta a crederci, e in quell'istante capisce realmente l'importanza di Bahar nella vita delle persone che la conoscono.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Andrea Bocelli e gli altri ospiti

OSPITI

Andrea Bocelli e gli altri ospiti

Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre

Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre

Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana

I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

I nuovi volti iconici delle Maison

fashion

I nuovi volti iconici delle Maison

La stagione delle campagne pubblicitarie si apre con un cast stellare: da Scarlett Johansson a Paris Hilton

La stagione delle campagne pubblicitarie si apre con un cast stellare: da Scarlett Johansson a Paris Hilton

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity