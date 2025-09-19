La forza di una donna 2, le anticipazioni del 20 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda sabato 20 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di sabato 20 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità.
La forza di una donna 2: cosa succede il 20 settembre
Bahar lotta per la vita, e se non verrà effettuato il trapianto di midollo in tempi brevi, la donna morirà.
Sarp stenta a crederci, e in quell'istante capisce realmente l'importanza di Bahar nella vita delle persone che la conoscono.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
OSPITI
Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre
Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre
SERIE TV
I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana
I momenti più importanti di Segreti di famiglia 2 della settimana
CONCORRENTI
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello