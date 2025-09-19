Mediaset Infinity logo
19 settembre 2025

Giulia Cecchettin, il papà Gino: "Turetta non si è mai scusato, non si può parlare di giustizia riparativa"

A Dentro la notizia, Giulio Cecchettin commenta l'aggressione subita da Filippo Turetta in carcere

In seguito a un'aggressione subita da Filippo Turetta nel carcere di Verona, Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, interviene a Dentro la notizia.

A quasi due anni dalla morte di Giulia Cecchettin, uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta, il padre Gino commenta le violenze subite da Turetta: “La violenza non è la strada. Noi ci stiamo promuovendo contro la violenza, qualsiasi gesto violento va combattuto. Accettarlo significherebbe essere giudici di un evento”.

gino cecchettin

“Io credo nella giustizia riparativa, ma è un percorso che deve passare dall’autoconsapevolezza e dalle scuse. Tutto questo percorso non è iniziato. Io credo alla giustizia riparativa, ma nel mio caso non è così. Forse è troppo tardi per chiederlo”, spiega Gino Cecchettin riguardo i comportamenti tenuti da Filippo Turetta.

Il padre di Giulia Cecchettin sottolinea che Turetta non si è mai scusato per le sue azioni: “Il percorso deve essere sincero. Filippo ha sbagliato e ha fatto tanto male. Filippo non si è mai scusato quindi non si può parlare di giustizia riparativa. In virtù dell’appello mi sembra un po’ tardi”.

