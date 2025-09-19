In esclusiva a Dentro la notizia, Solange Marchignoli, avvocata penalista, ripercorre per la prima volta la sua storia di presunta violenza domestica.

L’avvocata è nota al pubblico televisivo per aver lavorato su casi di cronaca che hanno fatto discutere l'opinione pubblica come quello di Alessia Pifferi o della sedicente veggente Gisella Cardia.

Solange Marchignoli racconta che sarebbe stata vittima di violenze fisiche e verbali da parte dell’ex ragazzo.

“Io sono venuta qui per dire che quella donna che ha raccontato senza nome le violenze del fidanzato sul Corriere della Sera sono io. Sono un avvocato penalista che difende le donne e mi sono sentita in dovere di dimostrare che non bisogna avere paura o vergogna di raccontare questi fatti. Bisogna denunciare, la giustizia esiste e può proteggerci”, spiega l'avvocata.

Solange Marchignoli: "Vittima di violenza da parte del mio ex"

“Quando ti ha dato il primo schiaffo?”, chiede Gianluigi Nuzzi. “Durante una vacanza all’isola d’Elba. Io non ho mai smesso di pensarci”, risponde Solange Marchignoli.

La donna parla anche del rapporto che l'ex avrebbe avuto con la tossicodipendenza: “Questa storia ha un grande mantello: la tossicodipendenza. Io non ho mai conosciuto la droga, ho raccolto una richiesta d’aiuto da parte sua. Abbiamo fatto dei percorsi insieme. Io volevo aiutarlo perché mi sono innamorata di lui e delle sue fragilità. Ho studiato, ho cercato di aiutarlo nel modo migliore e lo accompagnavo nelle cliniche. Non l’ho mai lasciato solo”.

“Io pensavo che la mano della sua violenza o la penna che scriveva cose indicibili non fossero le sue. Pensavo fosse il demone che lo muoveva. Eliminata quest'ombra, io gli avrei offerto una vita d’affetto. Io lo amavo", aggiunge Solange descrivendo la loro storia.

