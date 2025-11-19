La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 19 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Enver va a cercarsi un lavoro e viene indirizzato da un fruttivendolo un po’ sordo che è alla ricerca di un aiutante.
Anche Sirin è alle prese con il lavoro, ma non è affatto contenta della sua posizione di commessa nel negozio di tessuti.
Infine, Enver va a trovare Hatice al bar e le comunica di aver avuto l’idea di affittare una camera della loro casa.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.