La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 19 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
La festa per la circoncisione di Doruk è segnata da nuove tensioni: Bahar affronta Sarp dopo aver visto le foto con Sirin e tra i due scoppia un duro litigio.
Nel frattempo, il circoncisore si rompe un braccio, mettendo a rischio la cerimonia, che però viene salvata dall’intervento tempestivo di Nezir, il quale trova subito un sostituto.
Nezir scopre l’inganno di Suat legato al denaro di Sarp e, tramite Munir, gli fa sapere di volerlo incontrare.
