La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 19 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Feyyaz Duman (Arif) in una scena de La forza di una donna 2

La polizia irrompe nell’abitazione di Nezir, ma non trova Bahar, Sarp e i bambini, che nel frattempo si rifugiano a casa di Hatice.

Sarp vorrebbe andarsene, ma le suppliche dei figli lo convincono a fermarsi per la notte.

Venuta a conoscenza del ritorno di Bahar, la signora Kismet si reca a casa di Hatice per interrogare Bahar e Sarp e capire come siano riusciti a fuggire dalla casa di Nezir.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE