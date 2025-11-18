La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 18 novembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Alla casa in montagna siedono tutti insieme a tavola per fare colazione, ma Bahar si accorge che Doruk ha preso il caricabatterie di Piril.
Nel frattempo, Idil, che è stata cacciata di casa, chiede a Emre di ospitarla per un periodo, ma lui le concede soltanto una notte.
