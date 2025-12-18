La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 18 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Arif chiede di poter parlare con Enver e, nonostante le regole lo vietino, Kismet riesce a organizzare un loro incontro di nascosto.
Durante la conversazione, Arif rivela a Enver un segreto importante.
Nel frattempo, Bahar scopre fuori dalla sua stanza, nella casa di Nezir, una scatola con dentro un abito da sposa.
Una videochiamata inaspettata finisce per sconvolgere la giornata di Kismet.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.