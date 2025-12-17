La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 17 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nella villa di Nezir, Piril, Bahar e i loro figli continuano la loro vita in una prigione dorata. Nezir mette alla prova Münir spingendolo a uccidere suo fratello Azim, ma Münir inaspettatamente si rifiuta disobbedendo al suo capo.
Intanto Sirin esce a cena fuori con Emre davanti al quale si spaccia per una vittima di Sarp raccontando di essere stata molestata da lui quando era più giovane, ma di aver taciuto per rispetto di sua sorella Bahar.
L'immagine che Sirin dà di sé convince Emre ad avvicinarsi sempre più alla ragazza.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.