La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 16 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una scena de La forza di una donna 2

Arif è in carcere dopo essere stato accusato di complicità nell'omicidio di Yeliz, perciò è Enver a prendere in carico il suo locale con l'aiuto di Ceyda.

Nezir propone un accordo a Bahar e Piril: se una delle due accetterà di sposarlo e di vivere insieme ai figli a casa con lui, perdonerà Sarp e lo lascerà libero. Siccome le due non riescono ad accordarsi, sarà Nezir a decidere chi sarà la sua sposa.

Dopodiché, Nezir si dirige nella dependance per comunicarlo anche a Sarp e Suat. Quest'ultimo, nel tentativo di ottenere clemenza dall'uomo, confessa di aver agito di proposito perché lui e i suoi uomini catturassero Sarp.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

