La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 15 dicembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Una scena de La forza di una donna 2

Sirin porta il börek al bar di Emre e gli fa notare che il giorno precedente era intento a chiacchierare con alcune ragazze. Emre, per farsi perdonare, la invita a cena, salvo poi ricordare di avere già un impegno e rimandare.

Nel frattempo, Suat è tenuto prigioniero insieme a Sarp e Munir e teme per la sicurezza di Piril e dei bambini.

Idil confessa a Sirin di avere un debito, e Sirin si offre di aiutarla, ma finisce solo per prenderla in giro. Ceyda segue Hatice fino a casa per parlare con Enver e, nell’attesa, le sfugge che Sirin ha tentato di sedurre Sarp, dando così a Idil un motivo per vendicarsi.

Infine, nella casa di Nezir, Piril ruba un coltello con l’intenzione di ucciderlo, ma Bahar riesce a convincerla a mantenere la calma.



La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

