Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 13 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 13 settembre

Özge Özpirinçci (Bahar Çesmeli) in una scena di La forza di una donna 2

La situazione economica di Ceyda e Yeliz è sempre più difficile a causa della mancanza di entrate stabili. Inoltre, il denaro che speravano di ricevere da Abbas non arriverà mai: è stato espulso dal Paese e non ha saldato l'ordine delle camicie, che quindi sono rimaste invendute.

Tuttavia, Ceyda ha un'idea brillante: venderle al mercato, dove riesce a ottenere uno spazio grazie all'aiuto di Arif, che si fa portavoce per loro con le sue conoscenze. Bahar viene tenuta all'oscuro di tutto ciò per non aggiungere un ulteriore peso alle sue preoccupazioni.

Nel frattempo, la sua salute continua a peggiorare. Nonostante ciò, riesce a portare i suoi figli a scuola, ma non riesce a tornare a prenderli. La maestra di Doruk la contatta più volte per capire cosa sia successo, ma Bahar non risponde. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

