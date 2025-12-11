La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 11 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
L’interesse di Sirin nei confronti di Emre sembra essere corrisposto, e Ceyda, che lo scopre grazie a Hatice, manifesta il suo malcontento e decide di parlare con Emre.
Ad Arif e Yusuf viene assegnato un difensore d’ufficio, una donna che sembra conoscere tutta la vicenda legata a Sarp. Nel frattempo, Hatice incontra una vicina, che le racconta di aver visto Enver, ma i discorsi della donna insospettiscono Hatice.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.