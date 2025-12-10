La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda mercoledì 10 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Sarp, ancora segregato nella villa di Nezir insieme a Munir, raggiunge il culmine della disperazione: credendo che la sua morte salverebbe Bahar e i bambini, tenta il suicidio per impiccagione.
Nezir, però, lo sorprende, sventando il suo gesto e punendo severamente Munir come ritorsione.
Parallelamente, Hatice orchestra l'avvicinamento tra Emre e Şirin, usando la scusa di preparare uno squisito borek per facilitare l'incontro.
La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.