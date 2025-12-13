Negli episodi dell'ultima settimana di Io sono Farah, in onda dall'8 al 12 dicembre su Canale 5, Farah decide di accettare l'offerta di Vera e si presenta a casa sua. Vera chiede ad Ali Galip di promettere che non farà del male a Farah. Poco dopo, Tahir cerca di convincere Farah a non fidarsi di Vera.



Kaan viene arrestato dalla polizia e Tahir si scontra con Mehmet.



Farah affronta Bekir mentre Mehmet interroga Kaan; la donna riesce a difendersi ma lo ferisce gravemente.



Farah chiama Vera per avere notizie di Bekir e poco dopo capisce che l'arresto di Kaan non è avvenuto per una rissa. Tahir arriva da Ali Galip dopo essere stato convocato da Vera.

Infine, Ali Galip chiede a Tahir di uccidere Mehmet.

Gli episodi della serie tv turca Io sono Farah vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il venerdì alle 21.20 in prima visione su Canale 5 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE