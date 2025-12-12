La nuova puntata di Io sono Farah , la nuova serie tv turca con Engin Akyurek e Demet Ozdemir , è andata in onda venerdì 12 dicembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la puntata integrale della serie . Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Io sono Farah saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Demet Özdemir (Farah Erşadi) in una scena di Io sono Farah

Nel nascondiglio in cui Tahir ha portato Farah e Kerimsah sembra tutto tranquillo, ma non riuscendo più a tollerare l'attesa, Farah decide di chiamare Vera per avere notizie di Bekir. Al telefono, Farah spiega come Bekir l'abbia aggredita e abbia tentato di ucciderla e di come lei abbia dovuto difendersi. Vera sostiene di non avere idea che Bekir l'avesse aggredita.

Tahir si arrabbia molto quando scopre che Farah ha parlato con Vera, ribadendo che avrebbe dovuto prendersi lui la colpa del ferimento di Bekir. Farah, però, sa che Tahir nasconde anche dell'altro e capisce che l'arresto di Kaan non è avvenuto in seguito a una rissa come Tahir le aveva raccontato, quindi lo affronta e Tahir non può più nasconderle di aver consegnato la pistola dell'omicidio alla polizia.

Tahir è ormai pronto ad affrontare il suo destino e a presentarsi da Ali Galip per pagare le conseguenze del suo tradimento, Farah cerca disperatamente di fermarlo anche con l'aiuto di Kerim.

Gonul è depressa perché non riesce a contattare Kaan. Mentre si trova al lavoro viene chiamata da una collega della madre che la avvisa che Perihan non si è presentata a lavoro. Sempre più preoccupata, la ragazza trova la madre in piena crisi di pianto perché ha visto il marito in compagnia di Vera, la sua ex. La donna svela alla figlia il vero motivo per cui ha deciso di metterla al mondo, mandando la giovane ancora più in crisi.

Tahir è convinto che Ali Galip si voglia vendicare perché è stato lui a consegnare alla polizia la pistola con cui Kaan avrebbe ucciso Alperen, provocando così l'arresto del ragazzo ma, quando arriva nella sua vecchia casa, scopre che il giovane è uscito di prigione perché, a quanto pare, l'arma consegnata non è l'arma del delitto. Tahir non riesce a comprendere cosa sia successo e vaglia tutte le ipotesi.

Ali Galip e Vera suggeriscono a Farah di sposare Tahir per velocizzare le procedure al fine di ottenere la cittadinanza turca. Dal canto suo, dopo aver ascoltato tutta la storia di Farah, Tahir dichiara di voler riconoscere Kerim come suo figlio.

Nel fratempo, Mehmet riporta Kaan alla tenuta degli Akingi. Ali Galip si presenta quindi da Orhan per cercare di regolare la questione e lo minaccia dicendogli che se Mehmet dovesse indagare a fondo, potrebbe scoprire dettagli del suo passato che minerebbero i rapporti con il padre adottivo.

