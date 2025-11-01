La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 1 novembre nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Suat confida a Sirin che gli scagnozzi di Nezir stanno per irrompere armati in casa di Bahar con l'intento di rapire lei e i suoi due bambini. Poco prima dell'irruzione però Sarp, forse informato dalla stessa Sirin, accorre in loro aiuto prelevandoli e portandoli presso una casa sicura che gli è stata indicata da Munir.

Lo stesso Munir, mentre Sarp è in fuga con Bahar e i bambini, lo informa che durante l'irruzione Yeliz è rimasta accidentalmente uccisa. Dunque Sarp, almeno per il momento, evita di riferire questa tragica notizia a Bahar che ne rimarrebbe sconvolta.

Sarp, Bahar e i bambini arrivano nella casa di montagna, ma sono in difficoltà perché il riscaldamento non funziona e non c'è niente da mangiare. Sarp inizia a sospettare che Munir possa aver fatto il doppio gioco e gli telefona minacciandolo.

Hatice, Sarp e Arif sono molto preoccupati, perché non hanno la certezza che Bahar e i bambini siano al sicuro.

Ceyda non fa che pensare a Yeliz.

