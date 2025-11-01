Catalogo
SERIE TV01 novembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata dell'1 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda sabato 1 novembre nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama dell'1 novembre

Sarp in una scena de La forza di una donna 2Sarp in una scena de La forza di una donna 2

Suat confida a Sirin che gli scagnozzi di Nezir stanno per irrompere armati in casa di Bahar con l'intento di rapire lei e i suoi due bambini. Poco prima dell'irruzione però Sarp, forse informato dalla stessa Sirin, accorre in loro aiuto prelevandoli e portandoli presso una casa sicura che gli è stata indicata da Munir.

Lo stesso Munir, mentre Sarp è in fuga con Bahar e i bambini, lo informa che durante l'irruzione Yeliz è rimasta accidentalmente uccisa. Dunque Sarp, almeno per il momento, evita di riferire questa tragica notizia a Bahar che ne rimarrebbe sconvolta.

Sarp, Bahar e i bambini arrivano nella casa di montagna, ma sono in difficoltà perché il riscaldamento non funziona e non c'è niente da mangiare. Sarp inizia a sospettare che Munir possa aver fatto il doppio gioco e gli telefona minacciandolo.

Hatice, Sarp e Arif sono molto preoccupati, perché non hanno la certezza che Bahar e i bambini siano al sicuro.

Ceyda non fa che pensare a Yeliz.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

