La forza di una donna 2, perché non va in onda il 28 settembre
Scopriamo perché La forza di una donna 2 non va in onda domenica 28 settembre su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca
Domenica 28 settembre La forza di una donna non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk tornerà con un nuovo episodio lunedì 29 settembre dalle 14:10 su Canale 5.
Scopriamo cosa andrà in onda al posto della seconda stagione de La forza di una donna.
Cosa va in onda al posto di La forza di una donna 2 il 28 settembre
Nel pomeriggio di domenica 28 settembre, su Canale 5, dalle 14 andrà in onda la nuova edizione di Amici di Maria. Riapre la scuola più ambita dai giovani talenti: chi saranno gli allievi che formeranno la nuova classe di quest'anno? Alla conduzione torna Maria De Filippi.
La forza di una donna 2 torna il 29 settembre, le anticipazioni
La forza di una donna 2 torna in onda su Canale 5 lunedì 29 settembre alle 16.40. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.
Nonostante l’opposizione di Enver, Hatice sceglie di recarsi nella lussuosa abitazione di Suat per cercare di convincere la figlia Sirin a tornare a casa. Sirin accetta di rientrare, ma il suo ritorno scatena immediatamente tensioni con entrambi i genitori, soprattutto con la madre.
