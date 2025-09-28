Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
SERIE TV
28 settembre 2025

La forza di una donna 2, perché non va in onda il 28 settembre

Scopriamo perché La forza di una donna 2 non va in onda domenica 28 settembre su Canale 5 e cosa sostituirà la soap turca

Una scena de La forza di una donna 2
Domenica 28 settembre La forza di una donna non andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5. La serie turca con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk tornerà con un nuovo episodio lunedì 29 settembre dalle 14:10 su Canale 5.

Scopriamo cosa andrà in onda al posto della seconda stagione de La forza di una donna.

Cosa va in onda al posto di La forza di una donna 2 il 28 settembre

Nel pomeriggio di domenica 28 settembre, su Canale 5, dalle 14 andrà in onda la nuova edizione di Amici di Maria. Riapre la scuola più ambita dai giovani talenti: chi saranno gli allievi che formeranno la nuova classe di quest'anno? Alla conduzione torna Maria De Filippi.

La forza di una donna 2 torna il 29 settembre, le anticipazioni

La forza di una donna 2 torna in onda su Canale 5 lunedì 29 settembre alle 16.40. Di seguito le anticipazioni dell'episodio.

Nonostante l’opposizione di Enver, Hatice sceglie di recarsi nella lussuosa abitazione di Suat per cercare di convincere la figlia Sirin a tornare a casa. Sirin accetta di rientrare, ma il suo ritorno scatena immediatamente tensioni con entrambi i genitori, soprattutto con la madre.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

