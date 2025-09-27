La forza di una donna 2, le anticipazioni del 29 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda lunedì 29 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di lunedì 29 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Hatice si reca da Suat.
La forza di una donna 2: cosa succede il 29 settembre
Nonostante il parere contrario di Enver, Hatice decide di recarsi nella lussuosa casa di Suat per convincere la figlia Sirin a tornare a casa. Sirin accetta di rientrare, ma una volta tornata, dà subito origine a tensioni con entrambi i genitori, in particolare con sua madre. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.40 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
