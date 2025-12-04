La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 4 dicembre nel pomeriggio di Canale 5.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Sarp parla con Bahar e le confessa di non avere alcun piano per uscire dalla situazione in cui si trovano. Hatice trova il braccialetto che Suat ha regalato a Sirin e chiede spiegazioni alla ragazza.
Nel frattempo, Ceyda partecipa a una festa privata insieme a Emre e Aysin, ma una volta arrivata si sente completamente fuori luogo.
Intanto, due individui loschi fanno irruzione nel bar di Arif.
