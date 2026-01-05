Catalogo
SERIE TV05 gennaio 2026

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 6 gennaio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 6 gennaio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bennu Yıldırımlar (Hatice) e Özge Özpirinçci (Bahar) in La forza di una donnaBennu Yıldırımlar (Hatice) e Özge Özpirinçci (Bahar) in La forza di una donna

Nella nuova puntata di martedì 6 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp fa una sorpresa ai bambini.

La forza di una donna 2: cosa succede il 6 gennaio

Sarp sistema in tutta fretta l'appartamento che ha preso in affitto nello stesso palazzo di Bahar, per fare una sorpresa ai bambini.

I piccoli sono felicissimi, ma Bahar è sconvolta e molto contrariata.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

