Caner Cindoruk (Sarp) e Ali Semi Sefil (Doruk) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di domenica 4 gennaio della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp sta cercando una nuova casa dove vivere.

La forza di una donna 2: cosa succede il 4 gennaio

Per stare vicino ai figli, Sarp vuol prendere in affitto l'appartamento situato sopra quello di Bahar, all'insaputa della donna e di Arif. Munir chiede a Yusuf di stipulare subito un contratto.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE