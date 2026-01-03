La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 4 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Yildiz porta Zeynep a casa di Alihan con una scusa. Zeynep è convinta che stiano attraversando una crisi di coppia, ma non sa che è tutta una messinscena di Alihan, che ha organizzato il loro matrimonio in gran segreto.