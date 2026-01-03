Zeynep (Sevda Erginci) in Forbidden Fruit

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda domenica 4 gennaio dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 4 gennaio

Yildiz porta Zeynep a casa di Alihan con una scusa. Zeynep è convinta che stiano attraversando una crisi di coppia, ma non sa che è tutta una messinscena di Alihan, che ha organizzato il loro matrimonio in gran segreto.

