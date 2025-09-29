La forza di una donna 2, le anticipazioni del 30 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 30 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 30 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda si offre a Jale come babysitter.
La forza di una donna 2: cosa succede il 30 settembre
Ceyda si offre a Jale come babysitter per il piccolo Bora, ma la dottoressa rifiuta di assumerla, lasciando Ceyda profondamente scoraggiata. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
