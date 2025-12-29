Catalogo
SERIE TV29 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 30 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 30 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2Caner Cindoruk (Sarp Cesmeli) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 30 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp tenta di prendere il telefono di Bahar.

La forza di una donna 2: cosa succede il 30 dicembre

Al compleanno di Ali e Omer, Sarp cerca di impossessarsi del cellulare di Bahar per impedirle di vedere le foto compromettenti che Piril le ha inviato.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

