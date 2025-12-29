Beautiful, le trame della settimana dal 5 al 10 gennaio

Sean Kanan (Deacon Sharpe) e Kimberlin Brown (Sheila Carter) in una scena di Beautiful

Ecco cosa succederà nelle prossime settimane in Beautiful, la soap opera americana in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 13.40 e in streaming su Mediaset Infinity.



Nelle trame della settimana da lunedì 5 a sabato 10 gennaio, Deacon e Finn, tormentati dal dubbio sulla sorte di Sheila, seguono una segnalazione inquietante e si introducono in un edificio abbandonato, convinti che la donna possa essere ancora viva.

Nel frattempo Steffy, sempre più inquieta per il silenzio del marito, si confida con Ridge e Brooke, ribadendo che quanto accaduto con Sheila è stato legittima difesa e che il pericolo, a suo avviso, è ormai superato.

Deacon e Finn trovano Sheila in condizioni critiche ma ancora viva e la soccorrono, portandola nell’appartamento di Deacon.

Alla Forrester Creations e al ristorante Il Giardino arriva di Ivy.

Mentre Deacon e Finn cercano di proteggere Sheila e capire come muoversi, Steffy e Liam sono convinti che la minaccia rappresentata da Sheila sia definitivamente scomparsa.

Sul sito Mediaset Infinity è possibile rivedere on demand le puntate e le anticipazioni di Beautiful.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE