Nella nuova puntata di mercoledì 3 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre va a casa di Hatice.
Emre si reca a casa di Hatice per consegnare le valigie di Idil e si ferma a bere il tè.
Durante la visita, Hatice ha la sensazione che a Emre piaccia Şirin.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.