SERIE TV02 dicembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 3 dicembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 3 dicembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 3 dicembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Emre va a casa di Hatice.

La forza di una donna 2: cosa succede il 3 dicembre

Emre si reca a casa di Hatice per consegnare le valigie di Idil e si ferma a bere il tè.

Durante la visita, Hatice ha la sensazione che a Emre piaccia Şirin.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.20. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

