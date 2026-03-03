Catalogo
SERIE TV03 marzo 2026

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 4 marzo

La nuova puntata della terza stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 4 marzo su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 4 marzo dalle 14:10 su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

I risultati del test di paternità rivelano che Halit non è il padre del bambino e, poiché l’uomo era presente in laboratorio al momento del prelievo, sembra impossibile che i campioni siano stati manomessi o falsificati.

