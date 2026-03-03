Talat Bulut (Halit) in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 4 marzo dalle 14:10 su Canale 5.



Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 3, le anticipazioni del 4 marzo

I risultati del test di paternità rivelano che Halit non è il padre del bambino e, poiché l’uomo era presente in laboratorio al momento del prelievo, sembra impossibile che i campioni siano stati manomessi o falsificati.

