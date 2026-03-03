La nuova puntata della terza stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 4 marzo dalle 14:10 su Canale 5.
Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
I risultati del test di paternità rivelano che Halit non è il padre del bambino e, poiché l’uomo era presente in laboratorio al momento del prelievo, sembra impossibile che i campioni siano stati manomessi o falsificati.