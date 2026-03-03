Nella nuova puntata di mercoledì 4 marzo della terza stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Ceyda chiede a Bersan di collaborare.
Bersan racconta a Ceyda di cucinare per un uomo ricco che la paga molto più del dovuto. Così, Ceyda le chiede di collaborare.
