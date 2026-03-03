Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
ANTICIPAZIONI03 marzo 2026

La Promessa, le anticipazioni del 4 marzo

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 4 marzo su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Sara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessaSara Molina (María) e Daniel Schröder (Padre Samuel) in una scena de La promessa

Scopriamo cosa succederà mercoledì 4 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 4 marzo

Nella puntata di mercoledì 4 marzo, Manuel riferisce a Toño che il direttore della banca ha rifiutato di concedergli il credito necessario per avviare la loro attività, e Toño gli riferisce di una fabbrica in chiusura della quale rilevare i macchinari.

Alonso e Leocadia ascoltano la conversazione e lei si propone di cercare dei finanziatori tra le sue conoscenze, ma Alonso rifiuta l'aiuto.

Eugenia si presenta a pranzo mostrando la sua ripresa.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video