Scopriamo cosa succederà mercoledì 4 marzo nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 4 marzo, Manuel riferisce a Toño che il direttore della banca ha rifiutato di concedergli il credito necessario per avviare la loro attività, e Toño gli riferisce di una fabbrica in chiusura della quale rilevare i macchinari.
Alonso e Leocadia ascoltano la conversazione e lei si propone di cercare dei finanziatori tra le sue conoscenze, ma Alonso rifiuta l'aiuto.
Eugenia si presenta a pranzo mostrando la sua ripresa.