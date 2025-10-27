Catalogo
SERIE TV27 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 28 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 28 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Bahar in una scena de La forza di una donna 2Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 28 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif propone a Bahar di andare via da Istanbul.

La forza di una donna 2: cosa succede il 28 ottobre

Munir avverte Suat che Nazir intende rapire Bahar e i bambini.

Arif, propone a Bahar di lasciare Istanbul e nascondersi da qualche parte insieme a lui e ai bambini.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

