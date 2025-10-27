Nella nuova puntata di martedì 28 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Arif propone a Bahar di andare via da Istanbul.
Munir avverte Suat che Nazir intende rapire Bahar e i bambini.
Arif, propone a Bahar di lasciare Istanbul e nascondersi da qualche parte insieme a lui e ai bambini.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.