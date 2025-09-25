Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La forza di una donna
SERIE TV
25 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 26 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 26 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
Serif Erol (Enver Sarikadi) e Ahu Yagtu (Piril) in una scena de La forza di una donna 2
Serif Erol (Enver Sarikadi) e Ahu Yagtu (Piril) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 26 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril va a casa di Hatice ed Enver e li informa che Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre.

La forza di una donna 2: cosa succede il 26 settembre

Piril si reca da Hatice ed Enver e rivela una verità sconvolgente: Şirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre. La notizia colpisce duramente Enver, che, sopraffatto dal dolore per l'ennesima delusione causata dalla figlia, ha un malore. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna, le trame della settimana

SERIE TV

La forza di una donna, le trame della settimana

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Grande Fratello, in esclusiva il documentario sull’inizio del reality

ANTICIPAZIONI

Grande Fratello, in esclusiva il documentario sull’inizio del reality

Il documentario che racconta il debutto del Grande Fratello con foto esclusive di repertorio e interviste imperdibili

Il documentario che racconta il debutto del Grande Fratello con foto esclusive di repertorio e interviste imperdibili

La notte nel cuore, doppio appuntamento il 25 e il 28 settembre

SERIE TV

La notte nel cuore, doppio appuntamento il 25 e il 28 settembre

Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore

Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore

I conduttori di "Tú sí que vales" ospiti

Anticipazioni

I conduttori di "Tú sí que vales" ospiti

Sabato 27 settembre a Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni

Sabato 27 settembre a Verissimo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity