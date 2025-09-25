Serif Erol (Enver Sarikadi) e Ahu Yagtu (Piril) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di venerdì 26 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril va a casa di Hatice ed Enver e li informa che Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre.

La forza di una donna 2: cosa succede il 26 settembre

Piril si reca da Hatice ed Enver e rivela una verità sconvolgente: Şirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre. La notizia colpisce duramente Enver, che, sopraffatto dal dolore per l'ennesima delusione causata dalla figlia, ha un malore. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

