La forza di una donna 2, le anticipazioni del 26 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda venerdì 26 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di venerdì 26 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Piril va a casa di Hatice ed Enver e li informa che Sirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre.
La forza di una donna 2: cosa succede il 26 settembre
Piril si reca da Hatice ed Enver e rivela una verità sconvolgente: Şirin ha avuto una relazione sia con suo marito che con suo padre. La notizia colpisce duramente Enver, che, sopraffatto dal dolore per l'ennesima delusione causata dalla figlia, ha un malore. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
SERIE TV
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5
ANTICIPAZIONI
Il documentario che racconta il debutto del Grande Fratello con foto esclusive di repertorio e interviste imperdibili
Il documentario che racconta il debutto del Grande Fratello con foto esclusive di repertorio e interviste imperdibili
SERIE TV
Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore
Doppio appuntamento settimanale per La notte nel cuore