Alessio Loparco: "Sono profondamente pentito, con Sonia sono stato un animale"
Sonia e Alessio di Temptation Island ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti: "Ho cagionato a Sonia un dolore che non meritava"
Sonia Mattalia e Alessio Loparco ripercorrono a Verissimo il loro viaggio nei sentimenti a Temptation Island, segnato da alcune dichiarazioni forti da parte di Alessio sul suo rapporto con Sonia e da altre parole e reazioni forti durante i loro falò. "Mi dispiace tantissimo. Sono profondamente pentito, sono stato un animale in quei frangenti nei confronti di Sonia. Le ho cagionato un dolore gratuito che non meritava", ammette Alessio Loparco, che assicura: "Alcune mie dichiarazioni sono state mal interpretate". Per quanto riguarda alcune sue reazioni ai falò, Alessio dice: "Ero annebbiato, ero accecato dal fatto che lei avesse chiamato il falò solo per vendetta per le mie dichiarazioni mal interpretate. Ho superato il limite e non mi riconosco". A questo proposito, Sonia aggiunge: "Non ho perdonato e dimenticato, ma ho voluto comprendere. Ho capito che lui stava attraversando una profonda crisi sia personale sia nella nostra relazione".
