Iva Zanicchi: "Quella volta che Pippo Baudo mi disse: 'Non andrai da nessuna parte con questa canzone'"
La cantante ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo, raccontando un aneddoto di Sanremo: "L'ho odiato quando mi disse quelle parole, ma aveva ragione"
Iva Zanicchi ha ricordato a Verissimo Pippo Baudo: "Era un uomo molto capace, colto, amava la musica e conosceva la musica". In particolare la cantante, 85 anni, racconta un episodio, accaduto al Festival di Sanremo, in cui il grande conduttore fu "crudelmente sincero" con lei: "Ero andata a Sanremo con una canzone che mi piaceva tantissimo: Fossi un tango. Mi consigliarono di presentarmi con un caschetto, la frangia, i capelli lisci. Mi esibii con le unghie laccate di rosso, un abito nero molto attillato a collo alto". Dopo la prima serata, arrivò Pippo in camerino e mi disse: "Iva non prendertela se non ti piazzi bene in classifica perché la gente non ti riconosce. Questa canzone io la ascolterò in macchina, ma non andrai da nessuna parte perché hai soffiato e perché la gente non ti riconosce. Infatti arrivai ultima". Ripensando a quell'episodio a distanza di tempo, Iva Zanicchi afferma: "L'ho odiato in quel momento, ma aveva ragione".
