Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV24 novembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 25 novembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 25 novembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Una scena de La forza di una donna 2Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 25 novembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, il nuovo lavoro di Enver.

La forza di una donna 2: cosa succede il 25 novembre

Enver inizia un nuovo lavoro presso un fruttivendolo, ma dice a Hatice di lavorare in uno studio medico.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video