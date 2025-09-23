La forza di una donna 2, le anticipazioni del 24 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 24 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp arriva alla casa sul lago, dove le guardie del corpo di Piril sono morte in un conflitto a fuoco.
La forza di una donna 2: cosa succede il 24 settembre
Sarp giunge alla casa sul lago e trova le guardie del corpo di Piril uccise durante uno scontro a fuoco. La casa è deserta e, temendo il peggio, crede che Piril e i figli siano stati rapiti da Azmi. In realtà, Piril è riuscita a fuggire con i bambini ed è partita alla ricerca di Şirin.
La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
entertainment
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
entertainment
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale