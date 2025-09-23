Una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 24 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp arriva alla casa sul lago, dove le guardie del corpo di Piril sono morte in un conflitto a fuoco.

La forza di una donna 2: cosa succede il 24 settembre

Sarp giunge alla casa sul lago e trova le guardie del corpo di Piril uccise durante uno scontro a fuoco. La casa è deserta e, temendo il peggio, crede che Piril e i figli siano stati rapiti da Azmi. In realtà, Piril è riuscita a fuggire con i bambini ed è partita alla ricerca di Şirin.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

