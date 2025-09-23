La Promessa, le anticipazioni del 24 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 24 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà mercoledì 24 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
La Promessa, le anticipazioni del 24 settembre
Nella puntata di mercoledì 24 settembre, Romulo spiega a Cruz il motivo per cui, all'epoca, non ha ucciso Leocadia. Manuel chiede a Cruz di parlare con Catalina per convincerla a non andarsene, ma lei non è d'accordo.
Leggi anche
entertainment
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
SERIE TV
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
SERIE TV
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
entertainment
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale