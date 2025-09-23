Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 24 settembre
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 24 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 24 settembre
Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal.
Dalla rivoluzionaria residency a Porto Rico, fino alle campagne con Gucci, Adidas e Calvin Klein, Bad Bunny si conferma non solo star della musica latina ma icona globale. Tra cappelli ispirati alla tradizione portoricana, merch come il Sapo Concho e look genderless sul red carpet, il suo immaginario ha ridefinito i confini tra musica, moda e cultura pop
Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
L'attore, noto come Dawson di Dawson's Creek, era assente per motivi di salute
Uscito il 22 settembre 1995, Seven ha ridefinito l’estetica oscura degli anni ’90 con fotografia desaturata, titoli disturbanti e costumi anti-glamour. Trent’anni dopo, resta un cult capace di trasformare il buio urbano in linguaggio visivo universale