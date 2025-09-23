Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
23 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 24 settembre

La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 24 settembre su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Forbidden Fruit 2, anticipazioni 24 settembre
Ender in una scena di Forbidden Fruit 2

La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda mercoledì 24 settembre dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.

Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 24 settembre

Erim manda via Ender, che era andata a trovarlo fuori scuola. Il suo amico Alp gli presenta un nuovo gruppo di amici: Furkan, Umit e Celal.

