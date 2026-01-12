Catalogo
LA PUNTATA13 gennaio 2026

Segreti di famiglia 3, la puntata del 13 gennaio in streaming

La puntata del 13 gennaio di Segreti di famiglia 3, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 13 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 3: la trama del 13 gennaio

Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3Ceylin in una scena di Segreti di famiglia 3

Ceylin mostra a Ilgaz il biglietto con il messaggio minatorio e il procuratore le chiede di lasciare il caso, ma l'avvocato non intende tirarsi indietro.

Giunta allo studio legale Tilmen, Ceylin incrocia Mert che esce dall'ufficio di Yekta e chiede spiegazioni al suo capo.

