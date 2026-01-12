La puntata integrale del 13 gennaio della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla terza stagione, è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Ceylin mostra a Ilgaz il biglietto con il messaggio minatorio e il procuratore le chiede di lasciare il caso, ma l'avvocato non intende tirarsi indietro.
Giunta allo studio legale Tilmen, Ceylin incrocia Mert che esce dall'ufficio di Yekta e chiede spiegazioni al suo capo.