La forza di una donna 2, le anticipazioni del 23 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 23 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di martedì 23 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi.
La forza di una donna 2: cosa succede il 23 settembre
Sarp è deciso a incontrare Bahar in ospedale, ma si scontra con Ceyda. Nel frattempo, gli uomini di Nazir si avvicinano pericolosamente alla casa di Sarp e Piril. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
I momenti salienti dell'intervista a Verissimo dell'attrice che interpreta Bahar ne La forza di una donna
Il designer georgiano inaugura la sua visione con il lookbook "La Famiglia", tra reset digitale, archetipi provocatori e la promessa di una nuova identità per la maison fiorentina
Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie spagnola
Durante la settimana della moda, sarà possibile dedicarsi anche all'arte. Ecco qualche consiglio per trascorrere qualche ora immersi in luoghi unici, abitati da opere imperdibili
