SERIE TV
21 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 23 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda martedì 23 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Sarp in una scena di La forza di una donna 2
Nella nuova puntata di martedì 23 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi.

La forza di una donna 2: cosa succede il 23 settembre

Sarp è deciso a incontrare Bahar in ospedale, ma si scontra con Ceyda. Nel frattempo, gli uomini di Nazir si avvicinano pericolosamente alla casa di Sarp e Piril. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

