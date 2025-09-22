Sarp in una scena di La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di martedì 23 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp è determinato a vedere Bahar a tutti i costi.

La forza di una donna 2: cosa succede il 23 settembre

Sarp è deciso a incontrare Bahar in ospedale, ma si scontra con Ceyda. Nel frattempo, gli uomini di Nazir si avvicinano pericolosamente alla casa di Sarp e Piril. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.10 e il weekend alle 14.25. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

