Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 22 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan e Doruk vengono rapiti.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 ottobre

Mentre Bahar sorprende Sarp insieme alla moglie e ai loro bambini, viene raggiunta da Münir, che la spaventa rivelandole di aver rapito Nisan e Doruk. Il suo scopo è dimostrarle quanto sia indifesa e vulnerabile.



La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

