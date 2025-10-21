Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
SERIE TV21 ottobre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 22 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 22 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:
Bahar in una scena de La forza di una donna 2Bahar in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 22 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Nisan e Doruk vengono rapiti.

La forza di una donna 2: cosa succede il 22 ottobre

Mentre Bahar sorprende Sarp insieme alla moglie e ai loro bambini, viene raggiunta da Münir, che la spaventa rivelandole di aver rapito Nisan e Doruk. Il suo scopo è dimostrarle quanto sia indifesa e vulnerabile.

La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 14.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Video