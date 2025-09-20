Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
20 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda domenica 21 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

La forza di una donna
Bahar in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di domenica 21 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità.

La forza di una donna 2: cosa succede il 21 settembre

Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all'espianto di midollo e Bahar, in lacrime, la ringrazia infinitamente. Sarp ascolta la conversazione da lontano e decide di tornare da Piril, per non sottoporre Bahar a uno stress eccessivo. La buona notizia si diffonde in fretta e tutti festeggiano la guarigione imminente di Bahar. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

