Bahar in una scena de La forza di una donna

Nella nuova puntata di domenica 21 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità.

La forza di una donna 2: cosa succede il 21 settembre

Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all'espianto di midollo e Bahar, in lacrime, la ringrazia infinitamente. Sarp ascolta la conversazione da lontano e decide di tornare da Piril, per non sottoporre Bahar a uno stress eccessivo. La buona notizia si diffonde in fretta e tutti festeggiano la guarigione imminente di Bahar. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE