La forza di una donna 2, le anticipazioni del 21 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda domenica 21 settembre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di domenica 21 settembre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Sarp ha un dialogo profondo con Enver e Ceyda, i quali gli mettono di fronte un'amara verità.
La forza di una donna 2: cosa succede il 21 settembre
Sirin arriva in ospedale insieme a Sarp per sottoporsi all'espianto di midollo e Bahar, in lacrime, la ringrazia infinitamente. Sarp ascolta la conversazione da lontano e decide di tornare da Piril, per non sottoporre Bahar a uno stress eccessivo. La buona notizia si diffonde in fretta e tutti festeggiano la guarigione imminente di Bahar. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
Leggi anche
living
Dalle installazioni monumentali alle nuove tendenze di design, fino al 21 settembre
Dalle installazioni monumentali alle nuove tendenze di design, fino al 21 settembre
ANTICIPAZIONI
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola
SERIE TV
I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence
I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence
SERIE TV
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity