La Promessa, le anticipazioni del 21 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 21 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity
Scopriamo cosa succederà domenica 21 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 21 settembre, Teresa, Lope, Vera e Marcelo tentano di aprire la porta del passaggio segreto, ma non ci riescono perché serve una chiave, così decidono di cercarla nel palazzo.
