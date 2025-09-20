Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
ANTICIPAZIONI
20 settembre 2025

La Promessa, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 21 settembre su Retequattro e in streaming su Mediaset Infinity

Condividi:
La Promessa
La Promessa, Lope e Vera si addentrano nel passaggio segreto

Scopriamo cosa succederà domenica 21 settembre nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Retequattro e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 21 settembre

Nella puntata di domenica 21 settembre, Teresa, Lope, Vera e Marcelo tentano di aprire la porta del passaggio segreto, ma non ci riescono perché serve una chiave, così decidono di cercarla nel palazzo.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Il meglio del London Design Festival 2025

living

Il meglio del London Design Festival 2025

Dalle installazioni monumentali alle nuove tendenze di design, fino al 21 settembre

Dalle installazioni monumentali alle nuove tendenze di design, fino al 21 settembre

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 21 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni del 21 settembre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda domenica 21 settembre su Canale 5

Innocence, il riassunto del 20 settembre

SERIE TV

Innocence, il riassunto del 20 settembre

I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence

I momenti più importanti degli episodi in onda il 20 settembre della serie turca Innocence

Tradimento 2, la puntata del 19 settembre in streaming

SERIE TV

Tradimento 2, la puntata del 19 settembre in streaming

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata di Tradimento 2, andata in onda il 19 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity